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Хёнесс: Зюле может забыть о Евро-2020, сезон для него завершён

Хёнесс: Зюле может забыть о Евро-2020, сезон для него завершён
Футбол / Евро-2020 0

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс исключил возвращение защитника команды Никласа Зюле на поле в сезоне-2019/20. Также Хёнесс отметил, что защитник не сможет помочь сборной Германии на чемпионате Европы 2020 года. Напомним, ранее у Зюле был диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена.

«Зюле может забыть о чемпионате Европы. Этот сезон для него завершён», — приводит слова Хёнесса Daily Mail.

В текущем сезоне защитник принял участие в восьми матчах немецкой Бундеслиги, однако не сумел отметиться результативными действиями, а также получил одну жёлтую карточку.

«Бавария» набрала 15 очков в восьми матчах и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. Лидером соревнований в настоящий момент является мёнхенгладбахская «Боруссия», набравшая 16 очков в 8 матчах.

У защитника «Баварии» Зюле диагностирован разрыв крестообразной связки колена
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