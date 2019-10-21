Хёнесс: Зюле может забыть о Евро-2020, сезон для него завершён

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс исключил возвращение защитника команды Никласа Зюле на поле в сезоне-2019/20. Также Хёнесс отметил, что защитник не сможет помочь сборной Германии на чемпионате Европы 2020 года. Напомним, ранее у Зюле был диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена.
«Зюле может забыть о чемпионате Европы. Этот сезон для него завершён», — приводит слова Хёнесса Daily Mail.
В текущем сезоне защитник принял участие в восьми матчах немецкой Бундеслиги, однако не сумел отметиться результативными действиями, а также получил одну жёлтую карточку.
«Бавария» набрала 15 очков в восьми матчах и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. Лидером соревнований в настоящий момент является мёнхенгладбахская «Боруссия», набравшая 16 очков в 8 матчах.
- 21 октября 2019
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