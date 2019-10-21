Столыпин предложил переиграть матч «Оренбург» — «Крылья Советов»
Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин предложил переиграть матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:1) из-за большого количества судейских ошибок.
Напомним, в концовке матча чемпионата России началась драка, в которой принял участие защитник самарской команды Александр Анюков. Главный арбитр встречи показал красную карточку Анюкову, а также главному тренеру «Крыльев Советов» Миодрагу Божовичу и наставнику «Оренбурга» Владимиру Федотову.
«Предлагаю такие игры переигрывать на нейтральном поле при судействе другого арбитра, естественно. Такого беспредела не должно быть, от этого падает зрелищность, народ не получает удовольствия», — приводит слова Столыпина «Р-Спорт».
Егоров прокомментировал судейский скандал в матче «Оренбург» — «Крылья Советов»
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