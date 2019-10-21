Гончаренко рассказал, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый интересный футбол
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что «Ростов» демонстрирует самый интересный футбол из лидеров Российской Премьер-Лиги.
«Что касается того, кто из прямых конкурентов на данный момент показывает самый интересный футбол, то «Ростов» изменился по сравнению с прошлым годом. Наверное, то, как они перестроились с обороны в более атакующий вариант, пошло им в плюс. Они неспроста в лидирующей группе. То есть в первую очередь «Ростов» надо отметить», — приводит слова Гончаренко официальный сайт РПЛ.
В турнирной таблице Премьер-Лиги «Ростов» и ЦСКА набрали по 26 очков после 13 туров и занимают соответственно 4-е и 5-е места.
С подробной турнирной таблицей РПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».
Гончаренко: ЦСКА должен был выигрывать в матче с «Уфой»
- 21 октября 2019
-
17:32
-
17:30
-
17:23
-
17:16
-
17:12
-
16:51
-
16:48
-
16:20
-
16:18
-
16:13
-
16:09
-
16:04
-
15:51
-
15:20
-
15:18
-
15:14
-
14:42
-
14:41
-
14:35
-
14:21
-
14:08
-
13:55
-
13:34
-
13:24
-
13:23
-
13:20
-
13:05
-
12:55
-
12:51
-
12:30
-
12:06
-
11:56
-
11:55
-
11:42
-
11:39
Партнерский контент