Гончаренко рассказал, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый интересный футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что «Ростов» демонстрирует самый интересный футбол из лидеров Российской Премьер-Лиги.

«Что касается того, кто из прямых конкурентов на данный момент показывает самый интересный футбол, то «Ростов» изменился по сравнению с прошлым годом. Наверное, то, как они перестроились с обороны в более атакующий вариант, пошло им в плюс. Они неспроста в лидирующей группе. То есть в первую очередь «Ростов» надо отметить», — приводит слова Гончаренко официальный сайт РПЛ.

В турнирной таблице Премьер-Лиги «Ростов» и ЦСКА набрали по 26 очков после 13 туров и занимают соответственно 4-е и 5-е места.

С подробной турнирной таблицей РПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».