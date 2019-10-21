Гвардиолу могут выдвинуть на пост главы Каталонии

Лидер Каталонской европейской демократической партии Артур Мас выступил с идеей приглашения главного тренера «Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы принять участие в выборах главы каталонского правительства.
«У меня на уме есть лишь один кандидат, не обладающий политическим опытом, и это Пеп Гвардиола», — приводит слова Маса El Confidencial.
Сообщается, что Гвардиола готов принять предложение по окончании текущего сезона английской Премьер-лиги. Напомним, семья специалиста в настоящий момент проживает в Каталонии.
Ранее Гвардиола поддержал проведение референдума о независимости Каталонии в 2017 году, а позже выступил против заключения девятерых лидеров региона, которых Верховный испанский суд приговорил к тюремным срокам от 9 до 13 лет за проведение акций и референдума.
- 21 октября 2019
-
19:11
-
19:04
-
19:03
-
19:00
-
18:52
-
18:29
-
18:27
-
18:17
-
18:11
-
17:56
-
17:55
-
17:32
-
17:30
-
17:23
-
17:16
-
17:12
-
16:51
-
16:48
-
16:20
-
16:18
-
16:13
-
16:09
-
16:04
-
15:51
-
15:20
-
15:18
-
15:14
-
14:42
-
14:41
-
14:35
-
14:21
-
14:08
-
13:55
-
13:34
-
13:24