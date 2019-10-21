Хёведес назвал главных конкурентов «Локомотива» в борьбе за победу в РПЛ

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес назвал главных конкурентов своей команды в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Наши главные конкуренты в гонке за золото в чемпионате России — это „Зенит“, „Ростов“, „Краснодар“ и ЦСКА. Думаю, до конца сезона эти команды будут биться за первое место. Я не назвал „Спартак“? У них много проблем. Но я ничего не могу сказать о „Спартаке“, потому что мало смотрел матчи с его участием», — приводит слова Хёведеса «Российская газета».

После 13 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе красно-белых 15 очков. Лидируют в чемпионате «Локомотив» и «Зенит», которые набрали по 29 очков.

С подробной турнирной таблицей РПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».