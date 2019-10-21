Хёведес: против «Ростова» тяжелее всего играть в Премьер-Лиге, классная команда

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес рассказал, против какой команды тяжелее всего играть в Российской Премьер-Лиге.

«Если говорить о том, против кого тяжелее всего играть в Премьер-Лиге, то с любой командой из верхней части таблицы приходится непросто. Я бы выделил „Ростов“. Удивлён тем, как они поменяли стиль и стали лучше. Если в прошлом сезоне они больше внимания уделяли обороне, то сейчас стараются чаще атаковать. „Ростов“ обыгрывает лидеров, причём на их поле. В общем, у них классная команда», — приводит слова Хёведеса «Российская газета».

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав в 13 матчах 29 очков. «Ростов» занимает четвёртое место. В активе команды 26 очков.