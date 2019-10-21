Морозов: привожу Аршавина в пример в Центре повышении квалификации тренеров

Директор Центра повышения квалификации тренеров при Академии «Зенита» Сергей Морозов подвёл итоги первого года работы учебного заведения.



«Год назад мы провели первое занятие для тренеров наших филиалов, обучавшихся на категорию С и официально открыли Центр повышение квалификации тренеров при «Газпром»-Академии «Зенита», но работа, которая предваряла эту сессию, началась значительно раньше, она была достаточно скрупулезной и сложной. И тут я хочу поблагодарить наших руководителей — Максима Александровича Погорелова и Анатолия Викторовича Давыдова. Они очень много сделали для того, что Центр открылся и начал свою работу. Самая ответственная задача заключалась в формировании преподавательского коллектива. Мы начинали с нуля и искали преподавателей среди тренеров академии и выпускников кафедры футбола университета Лесгафта. Первые программы были составлены с учётом рекомендаций Российского футбольного союза. К 18 октября 2018 года мы поняли, что готовы начать обучение. Дело пошло. Изначально мы планировали гораздо меньший объем, но после первых двух-трех сессий мы реально поверили в свои силы и поняли, что справимся с поставленной задачей. Наша уверенность крепла после каждой проведенной сессии. Мы ходили на лекции друг к другу, слушали и поправляли друг друга, старались найти новые формы и подходы. По согласованию с РФС, мы вносили в программу новые дисциплины, расширяли их. Позже к нам присоединились специалисты по спортивной медицине. В результате за первый учебный год у нас было 240 слушателей, мы провели 15 сессий. По поручению РФС мы провели семинар УЕФА «Учить учителей».



Несколько раз представители РФС, а нас курирует технический директор РФС Андрей Власов, приезжали к нам, помогали на стадии становления, вносили рекомендации и давали положительную оценку нашей деятельности. Тем не менее у нас впереди еще непочатый край работы, много мыслей и планов. Конечно, мы будем стремиться к совершенству, не повторяться, не отставать и доводить наш Центр до высочайшего уровня. В конце ноября у нас состоится конференция РФС с привлечением лучших специалистов национальной сборной России и УЕФА.



Центр продолжает работу по ознакомлению наших тренеров и футбольной общественности с опытом работы ведущих европейских академий таких, как «Барселона», «РБ Лейпциг», «Ювентус» и „АЗ Алкмар“. На эти лекции мы приглашали не только наших тренеров и тренеров филиалов, но и всех представителей футбольной общественности Санкт-Петербурга. Причем делали это на бесплатной основе.



Мы рады, что обучение у нас проходили звезды «Зенита» — Владимир Быстров и Андрей Аршавин, а особенно приятно было видеть, как они отнеслись к занятиям в Центре. Несмотря на их занятость и востребованность, Владимир и Андрей умудрялись совмещать свои командировки в Москву и другие города с обучением в центре. Мы очень высоко ценим их талант и вклад в футбол и прекрасно понимали, какого уровня футболисты к нам приходят. Я привожу их в пример другим ученикам. Они уважают футбол, себя в футболе и людей вокруг.

Быстров и Аршавин первыми приходили на занятия, всегда были активны, у них не было ни одного пропуска. Когда Владимир был приглашён Александром Кержаковым в юношескую сборную России, он получил задания на неделю вперёд и полностью их выполнил, а те лекции, которые пропустил, наверстал на следующей сессии. На такое отношение к делу нужно равняться всем слушателям нашего центра. Я также благодарен Александру Кержакову за то, что он всегда откликался на приглашения, общался с нашими слушателями и делился своим опытом. Очень благодарен и всем сотрудникам и преподавателям Центра за их колоссальную работу.



Кроме того, мы чувствуем мощную и неформальную поддержку всего коллектива молодежного департамента «Зенита», руководства клуба и пристальный интерес лично со стороны Александра Ивановича Медведева и Елены Анатольевны Илюхиной. Несмотря на свою огромную занятость, они держат руку на пульсе и интересуются нашей работой", — приводит слова Морозова пресс-служба «Зенита».​