Экс-хавбек ЦСКА Сердеров вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата Хорватии

Бывший полузащитник ЦСКА Сердер Сердеров, ныне выступающий за «Интер», вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата Хорватии.

В домашнем матче 12-го тура первенства страны с «Осиеком» 25-летний хавбек помог своей команде сыграть вничью. Россиянин забил все три мяча «Интера» в матче. Сначала Сердеров реализовал выход один на один с голкипером гостей. Затем он отличился результативным ударом из пределов штрафной площади. Третий гол полузащитник забил после грубой ошибки игрока соперников, подарившего ему мяч перед своими воротами.

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С 7 забитыми мячами в 9 матчах Сердеров возглавил гонку бомбардиров чемпионата Хорватии. Столько же результативных ударов в своём активе имеет нападающий «Осиека» Мирко Марич, сыгравший на 2 матча больше.

Сердеров является воспитанником «Анжи». В России он также поиграл за ЦСКА, «Урал», «Крылья Советов» и «Енисей».