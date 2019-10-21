Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-хавбек ЦСКА Сердеров вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата Хорватии

Экс-хавбек ЦСКА Сердеров вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата Хорватии
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший полузащитник ЦСКА Сердер Сердеров, ныне выступающий за «Интер», вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата Хорватии.

В домашнем матче 12-го тура первенства страны с «Осиеком» 25-летний хавбек помог своей команде сыграть вничью. Россиянин забил все три мяча «Интера» в матче. Сначала Сердеров реализовал выход один на один с голкипером гостей. Затем он отличился результативным ударом из пределов штрафной площади. Третий гол полузащитник забил после грубой ошибки игрока соперников, подарившего ему мяч перед своими воротами.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

С 7 забитыми мячами в 9 матчах Сердеров возглавил гонку бомбардиров чемпионата Хорватии. Столько же результативных ударов в своём активе имеет нападающий «Осиека» Мирко Марич, сыгравший на 2 матча больше.

Сердеров является воспитанником «Анжи». В России он также поиграл за ЦСКА, «Урал», «Крылья Советов» и «Енисей».

Россиянка Карпова забила гол-шедевр за «Севилью». Видео
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019