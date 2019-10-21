Бартомеу — о протестах в Каталонии: тюрьма не является решением, насилие — тоже

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением о протестах в Каталонии. Напомним, акции протеста начались после того, как Верховный испанский суд приговорил девятерых лидеров Каталонии к тюремным срокам от 9 до 13 лет за проведение акций и референдума о независимости в 2017 году.
«Неделю назад мы говорили, что тюрьма не является решением проблемы. Сейчас я хочу сказать, что насилие тоже не может быть решением. Я хотел бы поддержать тех людей, которые выразили мирный гражданский протест. Я решительно осуждаю акты насилия, от которых страдают все в Каталонии», — приводит слова Бартомеу Marca.
Напомним, ранее матч 10-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Реал» был перенесён с субботы, 26 октября, на среду, 18 декабря, из-за протестов в регионе.
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