France Football опубликовал первую пятёрку претендентов на «Золотой мяч»

Авторитетное французское издание France Football начало публиковать список претендентов на «Золотой мяч». Всего будет объявлено 30 номинантов. В первой пятёрке претендентов на награду лучшему футболисту планеты оказались:

Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал), Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Аргентина), Френки де Йонг («Аякс» / «Барселона», Нидерланды), Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур», Франция), Душан Тадич («Аякс», Сербия).

Фото можно посмотреть в «твиттере» France Football.

Отметим, что лучший футболист мира по версии France Football будет объявлен 2 декабря в Париже. Одним из ведущих торжественной церемонии вручения наград будет бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба.

В прошлом году «Золотой мяч» выиграл полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.