Грушевский: «Уфа» — фаворит только на своём постыдном газоне

Известный пародист, актёр и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о матчк 13-го тура РПЛ между «Уфой» и ЦСКА (1:1).

«Не сказал бы, что в игре против «Уфы» у ЦСКА была блёклая игра. Скорее были вспышки в атаке. В целом неплохой первый тайм, было несколько хороших атак. Вчерашний результат я могу списать на ужаснейшее качество газона.

«Армейцы» способны бороться за тройку призёров. Объективно, «Зенит» — главный претендент на чемпионство. Тем более после феерического матча Дзюбы. «Локомотив» тоже силён, он берёт свои очки в важных матчах. Не стоит сбрасывать со счетов и «Краснодар». Но из всех этих команд «Зенит» надо вынести за скобки. Поражение «Ростова» закономерно — они потратили слишком много эмоций после заслуженной победы над «армейцами». Это и сыграло с ними злую шутку. На мой взгляд, «Ростов» не претендент на медали, он окажется ниже четвёрки призёров.

«Уфа» — гроза авторитетов? Они фавориты только на своём постыдном газоне. Играть на таком поле — просто преступление. Это позорит весь наш чемпионат», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Андреевым.