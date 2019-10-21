Кечинов: в игре «Спартака» ничего не изменилось. Вообще ничего

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о первом матче красно-белых под руководством Доменико Тедеско. Напомним, «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (0:0) в домашнем матче 13-го тура РПЛ.
«В игре «Спартака» ничего не изменилось. Вообще ничего. Даже в последнем матче Кононова с «Оренбургом» было очень много моментов, которые не реализовали. Стопроцентных моментов в игре против казанцев не было, а «Рубин» был ближе к победе. Попасть в еврокубки «Спартаку» будет очень сложно, шанс упущен.
Бессмысленно сейчас говорить, является ли потеря Дзюбы ошибкой Федуна. У каждого футболиста есть своя команда. Когда Артём играл в «Спартаке», он был слишком молодым, со стороны Карпина к нему не было такого доверия, как в «Зените». Сейчас же он раскрылся, прибавил, стал лидером сборной и клуба», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.
- 21 октября 2019
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