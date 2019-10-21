Мбаппе и Обамеянг во второй пятёрке претендентов на «Золотой мяч»

Авторитетное французское издание France Football продолжает публиковать список претендентов на «Золотой мяч». Всего будет объявлено 30 номинантов. Во второй пятёрке претендентов на награду лучшему футболисту планеты оказались:

Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия), Донни ван де Бек («Аякс», Нидерланды), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия).

Фото можно посмотреть в «твиттере» France Football.

Отметим, что лучший футболист мира по версии France Football будет объявлен 2 декабря в Париже. Одним из ведущих торжественной церемонии вручения наград будет бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба.

В прошлом году «Золотой мяч» выиграл полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.