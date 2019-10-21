Чорлука: «Локо» постарается не повторить ошибок, допущенных в матче с «Атлетико»

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».

«С чем можно сравнить матч с «Ювентусом»? Совсем недавно мы играли с «Атлетико» — это тоже одна из сильнейших команд Европы, как и «Ювентус». Они равны. Мы постараемся завтра не повторить ошибок, которые совершили две недели назад», — приводит слова Чорлуки официальный сайт «железнодорожников».

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив» состоится завтра, 22 октября, в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Начало матча — в 22:00 мск. «Локомотив» набрал 3 очка и занимает третье место в турнирной таблице группы D. «Ювентус» (4) — на первом месте.