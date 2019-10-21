Ван Дейк и Левандовски — в четвёртой пятёрке претендентов на «Золотой мяч»

Авторитетное французское издание France Football продолжает публиковать список претендентов на «Золотой мяч». Всего будет объявлено 30 номинантов. В четвёртой пятёрке претендентов на награду, вручаемую лучшему футболисту планеты, оказались Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия), Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур», Южная Корея), Роберто Фирмино («Ливерпуль», Бразилия), Роберт Левандовски («Бавария», Польша).

Фото можно посмотреть в «твиттере» France Football.

Отметим, что лучший футболист мира по версии France Football будет объявлен 2 декабря в Париже. Одним из ведущих торжественной церемонии вручения наград будет бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба.

В прошлом году «Золотой мяч» выиграл полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.