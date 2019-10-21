Габулов: Джанаев доказывает, что заслуженно вызывается в сборную России

Президент «Алании» и бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился мнением об игре вратаря «Сочи» Сослана Джанаева.
«В Туле отыграл блестяще. Не помню, чтобы в одном матче ставили три пенальти в одни ворота. Тем ценнее, что вратарь за одну игру отбил два из них.
Джанаев не позволил «Арсеналу» взять три очка. Во время пенальти он побеждал в дуэлях, причём не просто угадывал направление мяча, а знал, что и как делать. Сослан вынудил бьющих пенальти сделать всё именно так, как ему было нужно. При этом удары по плотности и точности были неплохими, особенно третий по счёту. Но Джанаев сумел вытащить и его. В целом он действовал очень надёжно, и только благодаря его феерии «Сочи» не проиграл.
Джанаев своей игрой доказывает, что заслуженно вызывается в сборную. Если бы не игра Сослана, «Сочи» находился бы в зоне вылета. Важно, что сейчас команда сыгрывается. Ещё важнее, что все уверены в своём вратаре, он отыграл достаточно много матчей на ноль», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 21 октября 2019
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