Тедеско: у «Спартака» отличные защитники

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался об игроках московской команды.

«У нас отличные защитники. Кутепов отлично работает, хорошо сыграл с „Рубином“. Рассказов — молодой игрок, который ещё не раскрыл свой потенциал. Мы можем улучшаться от игры к игре. Команда должна хотеть пропускать меньше голов, это база, это основополагающая установка. Мы хотим быстро забивать голы, играть активно.

Шюррле долго не мог тренироваться, мы общались, но неделя тренировок прошла хорошо, мы поговорили, это было важно. Да, ему было тяжело, но я решил его поставить на игру, потому что он хорошо выглядел на тренировках. Да, ему было тяжело. Мы хотели играть максимально активно в первые 10–15 минут, потому что понимали, что потом физика может чуть уйти. Мы поговорили с Шюррле о команде, ситуации, он хорошо говорит о молодых игроках, о команде», — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».