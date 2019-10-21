Месси и Гризманн — в пятой пятёрке претендентов на «Золотой мяч»

Авторитетное французское издание France Football продолжает публиковать список претендентов на «Золотой мяч». Всего будет объявлено 30 номинантов. В пятой пятёрке претендентов на награду, вручаемую лучшему футболисту планеты, оказались Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Калиду Кулибали («Наполи», Сенегал), Антуан Гризманн («Атлетико»/«Барселона», Франция).

Фото можно посмотреть в «твиттере» France Football.

Отметим, что лучший футболист мира по версии France Football будет объявлен 2 декабря в Париже. Одним из ведущих торжественной церемонии вручения наград будет бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба.

В прошлом году «Золотой мяч» выиграл полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.