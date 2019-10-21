Тедеско: Зобнин — хорошо оснащённый технически игрок

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высоко оценил навыки полузащитника красно-белых Романа Зобнина.



«Знаю, что Зобнин играл на позиции крайнего защитника. На этой неделе он присоединится к команде, мы посмотрим, что получится. Он хорошо оснащённый технически игрок. У нас много игроков на позицию нападающего. За пять дней сложно получить полную картину. Важно, чтобы футболисты понимали, что если они будут выкладываться на полную, значит они будут получать шанс. На построение команды нужно определённое время. Я не стремлюсь к тому, что владеть 70% времени мячом, я стремлюсь к давлению на соперника, чтобы мы больше били по воротам», — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».

Тедеско: у «Спартака» отличные защитники