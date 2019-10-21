Тедеско: у меня была бы работа и в Германии, но «Спартак» — это марка, это имя

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему согласился на пост наставника московской команды. Напомним, на этом посту немецкий тренер итальянского происхождения сменил ранее отправленного в отставку Олега Кононова.
«Спартак», по оценкам зрителей, займёт место в середине таблице? Я думаю, что это реалистичная оценка. Нам надо попросту работать.
Почему я выбрал «Спартак»? У меня была бы работа и в Германии, но я видел игры «Спартака». «Спартак» — это марка, это имя. До подписания контракта я приезжал в Москву, чтобы всё посмотреть. Вопрос о том, что мне здесь нечего искать, не стоял.
В субботу вечером я уже начал присматриваться к «Локомотиву», смотрел их игры. «Локомотив» сможет выиграть у «Ювентуса»? Возможно всё», — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».
- 21 октября 2019
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