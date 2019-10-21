«Реал» не будет покупать игроков зимой, чтобы летом подписать Мбаппе

Следующим летом «Реал» будет претендовать на форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает AS.

Согласно информации источника, 20-летний нападающий парижан стал для президента «Королевского клуба» Флорентино Переса приоритетной трансферной целью. Чтобы сэкономить средства на его трансфер, «сливочные» намерены отказаться от подписания игроков в зимнее трансферное окно. Потратиться на укрепление состава в январе «Реал» будет готов только в том случае, если команду покинет кто-то из нынешних футболистов команды.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 7 матчах на клубном уровне. На его счету 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт нападающего с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2022 года.