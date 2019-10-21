Жеребьёвка вывела клуб во 2-й этап Кубка Англии без игры. Игроки бурно отметили

В понедельник, 21 октября, состоялась жеребьёвка первого раунда Кубка Англии сезона-2019/20. По её итогам в следующий круг турнира без борьбы прошёл любительский клуб «Чичестер Сити».

Реакция игроков клуба на итоги жеребьёвки была бурной.

Видео можно посмотреть в «твиттере» The Non-League Paper.

Интересно, что за выход во 2-й раунд Кубка Англии «Чичестер Сити» гарантированно получит £ 36 тыс. (почти € 42 тыс.). Среди всех участников жеребьёвки команда имела наименьший клубный рейтинг.

Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити». В финале турнира прошлого сезона «горожане» встречались с «Уотфордом». Встреча завершилась разгромной победой «Манчестер Сити» со счётом 6:0.