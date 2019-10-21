Жеребьёвка вывела клуб во 2-й этап Кубка Англии без игры. Игроки бурно отметили
В понедельник, 21 октября, состоялась жеребьёвка первого раунда Кубка Англии сезона-2019/20. По её итогам в следующий круг турнира без борьбы прошёл любительский клуб «Чичестер Сити».
Реакция игроков клуба на итоги жеребьёвки была бурной.
Видео можно посмотреть в «твиттере» The Non-League Paper.
Интересно, что за выход во 2-й раунд Кубка Англии «Чичестер Сити» гарантированно получит £ 36 тыс. (почти € 42 тыс.). Среди всех участников жеребьёвки команда имела наименьший клубный рейтинг.
Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити». В финале турнира прошлого сезона «горожане» встречались с «Уотфордом». Встреча завершилась разгромной победой «Манчестер Сити» со счётом 6:0.
По делу о расизме в отменённом матче Кубка Англии арестованы два человека
- 22 октября 2019
-
00:48
-
00:35
-
00:18
-
00:00
- 21 октября 2019
-
23:54
-
23:54
-
23:38
-
23:28
-
23:27
-
23:13
-
23:01
-
22:56
-
22:47
-
22:43
-
22:24
-
22:00
-
21:37
-
21:29
-
21:14
-
20:54
-
20:53
-
20:35
-
20:23
-
20:21
-
20:18
-
20:16
-
20:15
-
20:15
-
20:02
-
19:54
-
19:49
-
19:30
-
19:23
-
19:20
-
19:15
Партнерский контент