Самая красивая болельщица 13-го тура РПЛ. Выбираем!
В этой подборке прекрасные болельщицы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Уфы, Тулы и Оренбурга.
Фото: instagram.com/nastasiahitrich/_ksenya_di__
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