«Фиорентина» и «Брешия» сыграли вничью в матче Серии А
В матче 8-го тура итальянской Серии А «Брешия» принимала «Фиорентину». Встреча прошла на стадионе «Марио Ригамонти» в Брешии и завершилась вничью — 0:0.
Главный арбитр встречи Джанпаоло Кальварезе показал три жёлтые карточки в этом матче. Предупреждения получили полузащитники «Фиорентины» Эрик Пульгар и Франк Рибери, а также нападающий флорентийской команды Федерико Кьеза.
«Фиорентина» набрала 12 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Брешия» (7) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 22 очка в 8 матчах.
В следующем туре чемпионата Италии «Фиорентина» примет «Лацио», а «Брешия» сыграет на выезде с «Дженоа».
- 22 октября 2019
-
00:48
-
00:35
-
00:18
-
00:00
- 21 октября 2019
-
23:54
-
23:54
-
23:38
-
23:28
-
23:27
-
23:13
-
23:01
-
22:56
-
22:47
-
22:43
-
22:24
-
22:00
-
21:37
-
21:29
-
21:14
-
20:54
-
20:53
-
20:35
-
20:23
-
20:21
-
20:18
-
20:16
-
20:15
-
20:15
-
20:02
-
19:54
-
19:49
-
19:30
-
19:23
-
19:20
-
19:15
Партнерский контент