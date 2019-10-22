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«Фиорентина» и «Брешия» сыграли вничью в матче Серии А

«Фиорентина» и «Брешия» сыграли вничью в матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 8-го тура итальянской Серии А «Брешия» принимала «Фиорентину». Встреча прошла на стадионе «Марио Ригамонти» в Брешии и завершилась вничью — 0:0.

Главный арбитр встречи Джанпаоло Кальварезе показал три жёлтые карточки в этом матче. Предупреждения получили полузащитники «Фиорентины» Эрик Пульгар и Франк Рибери, а также нападающий флорентийской команды Федерико Кьеза.

«Фиорентина» набрала 12 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Брешия» (7) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 22 очка в 8 матчах.

В следующем туре чемпионата Италии «Фиорентина» примет «Лацио», а «Брешия» сыграет на выезде с «Дженоа».

Италия - Серия А. 8-й тур
21 октября 2019, понедельник. 22:00 МСК
Брешия
Брешия
Окончен
0 : 0
Фиорентина
Флоренция
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