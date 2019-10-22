Британцы изобразили бывшего тренера «Спартака» в виде Джокера
После поражения в матче 9-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» британские СМИ изобразили главного тренера лондонского «Арсенала» Унаи Эмери, который ранее возглавлял московский «Спартак», в образе главного героя фильма «Джокер».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Bleacher Report Football.
Матч между «Шеффилд Юнайтед» и «Арсеналом» завершился со счётом 1:0. Автором единственного результативного удара во встрече стал форвард хозяев Ли Муссе.
Напомним, ранее в образе этого же киногероя был изображён новоиспечённый наставник «Спартака» Доменико Тедеско.
Эмери работал с красно-белыми в период с мая по ноябрь 2012 года. Под его руководством сыграла 26 матчей. На счету «Спартака» в этот период 12 побед, 2 ничьи и 12 поражений.
Эмери: «Арсенал» не заслуживал поражения в матче с «Шеффилд Юнайтед»
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