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На счету вратаря «Шеффилда» Хендерсона уже 4-й сухой матч в сезоне

На счету вратаря «Шеффилда» Хендерсона уже 4-й сухой матч в сезоне
Футбол / Англия 0

Голкипер «Шеффилд Юнайтед» Дин Хендерсон провел на ноль матч с «Арсеналом» (1:0). Это уже четвёртая сухая игра Хендерсона в АПЛ в этом сезоне. Он делит лидерство по данному показателю с Эдерсоном Мораесом из «Манчестер Сити».

Кроме того, с начала прошлого сезона Хендерсон отыграл на ноль 25 матчей. Это больше всех остальных вратарей в первых четырех дивизионах английского футбола.

Отметим, что Хендерсон выступает за «Шеффилд» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

22 февраля 2016 года после серии травм у вратарей первой команды Хендерсон был впервые включён в заявку на матч основной команды в матче Кубка Англии против «Шрусбери Таун», но на поле не появился. В июне 2018 года Дин Хендерсон продлил свой контракт с «Манчестер Юнайтед» на два года, но сразу отправился в аренду в «Стокпорт Каунти», затем в «Гримсби Таун», «Шрусбери Таун» и «Шеффилд Юнайтед».

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