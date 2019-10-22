На счету вратаря «Шеффилда» Хендерсона уже 4-й сухой матч в сезоне

Голкипер «Шеффилд Юнайтед» Дин Хендерсон провел на ноль матч с «Арсеналом» (1:0). Это уже четвёртая сухая игра Хендерсона в АПЛ в этом сезоне. Он делит лидерство по данному показателю с Эдерсоном Мораесом из «Манчестер Сити».
Кроме того, с начала прошлого сезона Хендерсон отыграл на ноль 25 матчей. Это больше всех остальных вратарей в первых четырех дивизионах английского футбола.
Отметим, что Хендерсон выступает за «Шеффилд» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».
22 февраля 2016 года после серии травм у вратарей первой команды Хендерсон был впервые включён в заявку на матч основной команды в матче Кубка Англии против «Шрусбери Таун», но на поле не появился. В июне 2018 года Дин Хендерсон продлил свой контракт с «Манчестер Юнайтед» на два года, но сразу отправился в аренду в «Стокпорт Каунти», затем в «Гримсби Таун», «Шрусбери Таун» и «Шеффилд Юнайтед».
- 22 октября 2019
-
02:22
-
02:09
-
01:49
-
01:21
-
00:48
-
00:35
-
00:18
-
00:00
- 21 октября 2019
-
23:54
-
23:54
-
23:38
-
23:28
-
23:27
-
23:13
-
23:01
-
22:56
-
22:47
-
22:43
-
22:24
-
22:00
-
21:37
-
21:29
-
21:14
-
20:54
-
20:53
-
20:35
-
20:23
-
20:21
-
20:18
-
20:16
-
20:15
-
20:15
-
20:02
-
19:54
-
19:49