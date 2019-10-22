Д. Комбаров: потасовка в матче с «Оренбургом» — это было самое интересное

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал драку на последних минутах гостевого матча 13-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).



«Всё началось со спорного момента. Не знаю, была ли там рука, но игроки «Оренбурга» начали активно апеллировать к судье, и мы просто не могли оставить это без внимания. К сожалению, все переросло в потасовку, ведь было удаление, теперь КДК. Но это один из самых зрелищных моментов матча, пусть все было и не спортивно.



Для болельщиков подобные моменты — это всегда зрелищно. Было огромное количество эмоций. Большинство участников были как миротворцы, всех разнимали, но так сразу не получается это сделать», — сказал Комбаров в эфире программы «Все на Матч».

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