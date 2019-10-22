Д. Комбаров: потасовка в матче с «Оренбургом» — это было самое интересное
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал драку на последних минутах гостевого матча 13-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).
«Всё началось со спорного момента. Не знаю, была ли там рука, но игроки «Оренбурга» начали активно апеллировать к судье, и мы просто не могли оставить это без внимания. К сожалению, все переросло в потасовку, ведь было удаление, теперь КДК. Но это один из самых зрелищных моментов матча, пусть все было и не спортивно.
Для болельщиков подобные моменты — это всегда зрелищно. Было огромное количество эмоций. Большинство участников были как миротворцы, всех разнимали, но так сразу не получается это сделать», — сказал Комбаров в эфире программы «Все на Матч».
Комбаров: если Тедеско закрепит авторитет, его ждёт хорошее будущее в «Спартаке»
- 22 октября 2019
-
02:22
-
02:09
-
01:49
-
01:21
-
00:48
-
00:35
-
00:18
-
00:00
- 21 октября 2019
-
23:54
-
23:54
-
23:38
-
23:28
-
23:27
-
23:13
-
23:01
-
22:56
-
22:47
-
22:43
-
22:24
-
22:00
-
21:37
-
21:29
-
21:14
-
20:54
-
20:53
-
20:35
-
20:23
-
20:21
-
20:18
-
20:16
-
20:15
-
20:15
-
20:02
-
19:54
-
19:49
Партнерский контент