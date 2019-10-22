Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Модрич не получил номинацию «Золотой мяч» на следующий год

Модрич не получил номинацию «Золотой мяч» на следующий год
Футбол / Испания 0

Издание France Football опубликовало 30 претендентов на приз лучшему игроку мира «Золотой мяч» по итогам 2019 года. Но в список не попал лауреат прошлого года полузащитник «Реала» Лука Модрич.

Впервые за 26 лет лауреат «Золотого мяча» не получил номинацию на следующий год. В 1992-м выиграл Марко ван Бастен, но не был номинирован в 1993-м.

Трофей лучшему футболисту года вручается с 1956 года, первым его завоевал англичанин Стэнли Мэтьюз.

27 августа 2012 года Модрич подписал контракт с мадридским «Реалом» сроком на пять лет. Испанский клуб заплатил «Тоттенхэму» £33 млн за трансфер хорвата. Хорватский полузащитник стал самой выгодной продажей «Тоттенхэма». Новый контракт Модрича рассчитан до конца текущего сезона.

Модрич из-за травмы не сыграет в матче «Барселона» — «Реал»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019