Модрич не получил номинацию «Золотой мяч» на следующий год
Издание France Football опубликовало 30 претендентов на приз лучшему игроку мира «Золотой мяч» по итогам 2019 года. Но в список не попал лауреат прошлого года полузащитник «Реала» Лука Модрич.
Впервые за 26 лет лауреат «Золотого мяча» не получил номинацию на следующий год. В 1992-м выиграл Марко ван Бастен, но не был номинирован в 1993-м.
Трофей лучшему футболисту года вручается с 1956 года, первым его завоевал англичанин Стэнли Мэтьюз.
27 августа 2012 года Модрич подписал контракт с мадридским «Реалом» сроком на пять лет. Испанский клуб заплатил «Тоттенхэму» £33 млн за трансфер хорвата. Хорватский полузащитник стал самой выгодной продажей «Тоттенхэма». Новый контракт Модрича рассчитан до конца текущего сезона.
Модрич из-за травмы не сыграет в матче «Барселона» — «Реал»
- 22 октября 2019
-
02:22
-
02:09
-
01:49
-
01:21
-
00:48
-
00:35
-
00:18
-
00:00
- 21 октября 2019
-
23:54
-
23:54
-
23:38
-
23:28
-
23:27
-
23:13
-
23:01
-
22:56
-
22:47
-
22:43
-
22:24
-
22:00
-
21:37
-
21:29
-
21:14
-
20:54
-
20:53
-
20:35
-
20:23
-
20:21
-
20:18
-
20:16
-
20:15
-
20:15
-
20:02
-
19:54
-
19:49
Партнерский контент