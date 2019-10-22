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Игнатьев: будет интересно сыграть против Роналду

Игнатьев: будет интересно сыграть против Роналду
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев высказал ожидания перед матчем с «Ювентусом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов, подчеркнув, что с нетерпением ожидает очных противостояний с Криштиану Роналду.

«Скажу только, что мне очень нравится Криштиану Роналду. В восторге от того, что он всегда забивает, отдаёт передачи и является лидером своей команды. Будет очень интересно против него сыграть, если мне предоставится такая возможность», — приводят слова Игнатьева «Известия».

Матч «Ювентус» — «Локомотив» состоится 22 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Напомним, что минувшим летом Игнатьев продлил контракт с московским «Локомотивом». Срок действия нового соглашения не уточняется.

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