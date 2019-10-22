Тарасенко забил гол с острого угла в ворота «Колорадо»

«Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Колорадо Эвеланш», после второго периода счет 3:1. На 36-й минуте броском с острого угла отличился российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Также в его активе две результативные передачи.
В 9 матчах сезона на счету нападающего 10 (3+7) очков. По итогам прошлого сезона Владимир впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли. Победа в Кубке Стэнли в прошлом сезоне стала первой для «блюзменов», вступивших в Национальную хоккейную лигу в 1967 году. За этот период команда трижды выходила в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сент-Луис Блюз».
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