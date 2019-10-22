Алаба: «Олимпиакос» — очень сильная команда, особенно у себя дома

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

«Олимпиакос» — очень сильная команда, особенно у себя дома, где её отчаянно поддерживают болельщики. Об этом свидетельствует и матч с «Тоттенхэмом», когда «Олимпиакос» отыгрался со счёта 0:2. У греков очень быстрые фланги», — приводит слова Алабы пресс-служба УЕФА.

Матч «Олимпиакос» — «Бавария» состоится сегодня, 22 октября, в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

С положением команд в группах нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.