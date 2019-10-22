Ан. Миранчук: с «Ювентусом» можно играть, в обороне у них есть проблемы

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Удивить «Ювентус» будет тяжело. Нам нужно будет больше спортивной наглости, обводить там, где требуется, не стесняться и не переживать, а просто играть. Есть много матчей, где видно, что мы это можем. Смотрел матч «Ювентуса» с «Болоньей» и могу сказать, что с «Ювентусом» можно играть. В атаке, конечно, они очень хороши, но в обороне есть свои проблемы», — сказал Миранчук в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Ювентус» – «Локомотив» состоится сегодня, 22 октября, в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Начало матча — в 22:00 мск.

С положением команд в группах нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.