Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ан. Миранчук: с «Ювентусом» можно играть, в обороне у них есть проблемы

Ан. Миранчук: с «Ювентусом» можно играть, в обороне у них есть проблемы
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Удивить «Ювентус» будет тяжело. Нам нужно будет больше спортивной наглости, обводить там, где требуется, не стесняться и не переживать, а просто играть. Есть много матчей, где видно, что мы это можем. Смотрел матч «Ювентуса» с «Болоньей» и могу сказать, что с «Ювентусом» можно играть. В атаке, конечно, они очень хороши, но в обороне есть свои проблемы», — сказал Миранчук в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Ювентус» – «Локомотив» состоится сегодня, 22 октября, в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Начало матча — в 22:00 мск.

С положением команд в группах нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.

La Gazzetta dello Sport призвала «Ювентус» обратить внимание на Миранчуков
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019