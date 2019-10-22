Джака: если бы «Арсенал» забил первым, всё бы пошло иначе
Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака подвёл итоги матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
«У «Шеффилда» был один момент, и они его реализовали. У нас было 2-3 момента. Если бы «Арсенал» забил первым, возможно, ход матча изменился бы. Мы не смотрим в турнирную таблицу, ещё рано для этого. Мы должны работать, чтобы улучшить те элементы, которые хорошо выполнили», — приводит слова Джаки BBC.
«Шеффилд Юнайтед» набрал 12 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (15) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший в 9 матчах 25 очков.
Эмери: «Арсенал» не заслуживал поражения в матче с «Шеффилд Юнайтед»
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