Почеттино: нам предстоит биться не только с «Црвеной Звездой», но также с собой

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».
«Побеждать важно в каждом матче. В такие периоды худший соперник — ты сам. Нам предстоит биться не только с «Црвеной Звездой», но также с собой, чтобы прибавить в уверенности, сыграть надёжно и добиться результата, которого мы хотим.
Когда переживаешь непростой период, с взаимопониманием с партнёрами могут возникнуть сложности и добиваться результата становится тяжелее. Это следствие давления и стресса. Ты нервничаешь и хочешь забить как можно скорее, думаешь, что надо работать ещё больше, хотя это не так. Иногда тебе надо поменьше бегать и не тратить эмоции на лишние мысли. Для этого необходим опыт», — приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.
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