Абрахам: пусть за нас говорит футбол, а расисты почувствуют себя идиотами

Форвард «Челси» и сборной Англии Тэмми Абрахам прокомментировал скандальный матч квалификации Евро-2020 со сборной Болгарии. Встреча, проходившая в Софии, завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей. Матч дважды останавливался из-за проявлений расизма со стороны болельщиков хозяев. В итоге перед перерывом арбитр предложил не доигрывать встречу, но англичане решили продолжить.

«То, с чем мы столкнулись в Болгарии, действительно неприемлемо. Все изо всех сил стараются избавиться от этого, мы смотрим Sky Sports и видим повсюду надписи «Нет места для расизма». Здорово, что всех нас поддерживают. Нам нужно оставаться профессионалами, двигаться дальше и позволить футболу говорить за нас.

Рад ли я тому, как мы справились с этим в Болгарии? Да, определённо. Мы увидели массу видео того, как ребята собираются, говорят друг с другом, ну и собственно нашу игру. Пусть за нас говорит футбол, а расисты почувствуют себя идиотами», — приводит слова Абрахама пресс-служба «Челси».