Серехидо: Ла Лига оспорит перенос матча «Барселона» – «Реал» в суде

Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо прокомментировал перенос матча Примеры между «Барселоной» и мадридским «Реалом».

«Ла Лига попросила «Реал» и «Барселону» поменяться кругами, чтобы матч между командами, запланированный на 26 октября в Барселоне, прошёл в Мадриде. Почему команды не пошли нам навстречу? В соответствии с процедурой, установленной действующим законодательством, Ла Лига официально обратилась с такой просьбой в комитет по конкуренции Королевской испанской федерации футбола (RFEF). Комитет решил отложить матч и должен был согласовать новую дату между клубами. В итоге в понедельник комитет объявил, что игра перенесена на 18 декабря — это среда. Ла Лигу это не устраивает. Мы собираемся обратиться в общегражданский суд, потому что в соответствии с законодательством Испании мы имеем право самостоятельно определять расписание матчей.

На какой дате будет настаивать Ла Лига? 7 декабря — это суббота», — приводят слова Серехидо «Известия».