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Ярмоленко: футболистам «Вест Хэма» нужно сесть и подумать о своей игре

Ярмоленко: футболистам «Вест Хэма» нужно сесть и подумать о своей игре
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Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от «Эвертона» в матче 9-го тура АПЛ (0:2).

«Нам нужно сесть и подумать о своей игре. Каждый должен хорошенько подумать. В английской Премьер-лиге необходимо играть иначе, изменить свой менталитет, драться за каждый мяч. В воскресенье мы играли очень плохо.

Нужно более глубоко покопаться в самих себе. Мы были недостаточно агрессивны, провели очень плохой матч. Надо проанализировать эту игру, чтобы в следующий раз в очередном матче мы показали фанатам готовность бороться за результат ради нашего клуба», — цитирует Ярмоленко пресс-служба лондонцев.

«Вест Хэм» в 9 турах набрал 12 очков, клуб в турнирной таблице АПЛ занимает 11-е место.

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