Источник: «Барселона» заплатила «Атлетико» € 15 млн по делу Гризманна

«Барселона» и «Атлетико» уладили последние нюансы дела о переходе нападающего Антуана Гризманна минувшим летом.



Как сообщает AS, каталонский клуб выплатил «матрасникам» € 15 млн за раннее начало переговоров с 28-летним футболистом. По условиям договорённости мадридцы не будут публиковать имеющуюся в их распоряжении переписку агента форварда с представителями «Барселоны», которая может доказать вину сине-гранатовых и обернуться для них серьёзными санкциями.



При этом сине-гранатовые также получили первоочерёдное право выкупа сразу пятерых игроков «Атлетико». По словам «матрасников», это касается футболистов из академии клуба, однако не уточняется, входят ли в их число воспитанники мадридцев Хосе Мария Хименес и Сауль Ньигес. Однако чтобы «Барселона» смогла воспользоваться этим правом, нужно, чтобы сами игроки желали покинуть команду, а «матрасники» хотели их продать.



И «Атлетико», и «Барселона» отрицают, что выплаченная сумма касается перехода Гризманна.

«Барселона» оштрафована на € 300 за ранние переговоры с Гризманном