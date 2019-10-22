Источник: «Барселона» заплатила «Атлетико» € 15 млн по делу Гризманна

«Барселона» и «Атлетико» уладили последние нюансы дела о переходе нападающего Антуана Гризманна минувшим летом.
Как сообщает AS, каталонский клуб выплатил «матрасникам» € 15 млн за раннее начало переговоров с 28-летним футболистом. По условиям договорённости мадридцы не будут публиковать имеющуюся в их распоряжении переписку агента форварда с представителями «Барселоны», которая может доказать вину сине-гранатовых и обернуться для них серьёзными санкциями.
При этом сине-гранатовые также получили первоочерёдное право выкупа сразу пятерых игроков «Атлетико». По словам «матрасников», это касается футболистов из академии клуба, однако не уточняется, входят ли в их число воспитанники мадридцев Хосе Мария Хименес и Сауль Ньигес. Однако чтобы «Барселона» смогла воспользоваться этим правом, нужно, чтобы сами игроки желали покинуть команду, а «матрасники» хотели их продать.
И «Атлетико», и «Барселона» отрицают, что выплаченная сумма касается перехода Гризманна.
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