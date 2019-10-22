Эвра: я называл «Арсенал» детишками, они ими и остались

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра прокомментировал поражение «Арсенала» в матче 9-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (0:1). По мнению Эвра, футболисты «Арсенала» не становятся более зрелыми.
«Прежде всего, я рад за «Шеффилд». Они заслужили победу. А насчёт «Арсенала» я не удивлён. 10 лет назад я называл их детишками, они ими и остались, это правда. И в моих словах нет никакого неуважения к игрокам.
Они смотрелись симпатично, но клуб не выглядит как команда-победитель. Я не вижу игрока, который был бы лидером в этой команде. Они слабы ментально. Я всегда был рад играть против «Арсенала», потому что знал, что нас ждёт победа.
Даже когда к нам перешёл Робин ван Перси, в первый день я пожал ему руку и сказал: «Добро пожаловать в клуб мужчин».
Я уважаю и Обамеянга, и Ляказетта, но если эти парни не забивают, то это создаёт проблемы. И ничего не меняется», — приводит слова Эвра Sky Sport.
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