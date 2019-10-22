Джака назвал «хренью» слова Эвра, сравнившего «Арсенал» с командой детишек

Капитан «Арсенала» Гранит Джака, комментируя поражение в матче 9-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (0:1), не согласился с бывшим защитником «Манчестер Юнайтед» Патрисом Эвра, назвавшим игроков лондонского клуба «детишками». Эвра раскритиковал «Арсенал» за отсутствие лидера и духа победителей.
«Нужно перестать говорить о психологии и прочей хрени. Слова Эвра? Некоторые люди слишком много говорят. Я очень уважаю его, он был отличным игроком. Но нужно быть осторожным в высказываниях.
Он сам прекрасно знает все ситуации в футболе. Но я говорю сейчас не только об Эвра, но и о других людях, которые несут хрень. Они всё время говорят одно и то же.
Считаю такое поведение бывших игроков странным. Они были в таких же ситуациях, как и мы. Иногда всё складывается хорошо, иногда — не очень», — цитирует Джаку talkSPORT.
- 22 октября 2019
-
11:42
-
11:31
-
11:16
-
10:59
-
10:43
-
10:39
-
10:29
-
10:15
-
10:12
-
09:38
-
09:30
-
09:04
-
08:56
-
08:46
-
08:40
-
08:30
-
08:00
-
07:48
-
07:31
-
07:01
-
06:53
-
06:41
-
05:36
-
04:35
-
03:40
-
03:29
-
02:22
-
02:09
-
01:49
-
01:21
-
00:48
-
00:35
-
00:18
-
00:00
- 21 октября 2019
-
23:54