Джака назвал «хренью» слова Эвра, сравнившего «Арсенал» с командой детишек

Капитан «Арсенала» Гранит Джака, комментируя поражение в матче 9-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (0:1), не согласился с бывшим защитником «Манчестер Юнайтед» Патрисом Эвра, назвавшим игроков лондонского клуба «детишками». Эвра раскритиковал «Арсенал» за отсутствие лидера и духа победителей.

«Нужно перестать говорить о психологии и прочей хрени. Слова Эвра? Некоторые люди слишком много говорят. Я очень уважаю его, он был отличным игроком. Но нужно быть осторожным в высказываниях.

Он сам прекрасно знает все ситуации в футболе. Но я говорю сейчас не только об Эвра, но и о других людях, которые несут хрень. Они всё время говорят одно и то же.

Считаю такое поведение бывших игроков странным. Они были в таких же ситуациях, как и мы. Иногда всё складывается хорошо, иногда — не очень», — цитирует Джаку talkSPORT.