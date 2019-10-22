Эвра: в «Ювентусе» игроков рвало на тренировках, но они занимались до конца

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра сравнил выступление за английский клуб со временем, которое он провёл в «Ювентусе».

«В «Манчестер Юнайтед» я чувствовал себя словно на каникулах по сравнению с тем, как было в «Ювентусе». В Италии был другой менталитет.

В Италии используются другие методы работы, тренировок. Они тренируются в день матча. И я горд, что выступал за «Ювентус». Этот вызов был одним из самых сложных в моей жизни. В месяц был всего один выходной. Там контролируют всё, тебя заставляют есть в клубе. Я научился там многому, добавил в тактическом плане.

Мне не понравился стиль жизни, я и так умею хорошо себя контролировать. Но для молодых игроков подобные вещи важны. В «Ювентусе» такая ДНК, что нужно работать очень упорно. Я видел, как игроков рвало на тренировках, но они всё равно занимались до конца.

От меня требовали, чтобы я в каждом матче пробегал 12 км. Иногда в этом, как казалось, не было смысла, ведь мы контролировали мяч», — цитирует Эвра Sky Sports.