Эвра: я играл против Месси, но самым сложным соперником был Милнер

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра назвал самого сложного оппонента в его карьере.



«Самый сложный соперник? Джеймс Милнер. Я несколько раз играл против Месси на фланге и не могу сказать, что это было легко, но мне удавалось справиться с ним. По-настоящему опасным Лео становится, когда смещается в центр. Милнер же постоянно мешал мне. Я был защитником атакующего типа, и он преследовал меня повсюду и боролся со мной в воздухе. В те моменты я думал: «Просто иди в атаку и оставь меня в покое!»



Аарон Леннон был игроком, который мог обгонять меня, когда я не был на сто процентов готов к матчу. Защитники ненавидят, когда такое происходит. Мне было трудно справляться с его скоростью, но самый сложный оппонент всё равно Милнер», — цитирует Эвра Goal.com со ссылкой на Sky Sports.

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