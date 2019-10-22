Лига чемпионов: расписание матчей 3-го тура на 22 октября

Сегодня, 22 октября, состоятся первые матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Пройдут следующие встречи:



«Шахтёр» (Украина) – «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 19:55 мск

«Атлетико» (Испания) – «Байер» (Германия) – 19:55 мск

«Брюгге» (Бельгия) – «Пари Сен-Жермен» (Франция) – 22:00 мск

«Галатасарай» (Турция) – «Реал» (Испания) – 22:00 мск

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 22:00 мск

«Олимпиакос» (Греция) – «Бавария» (Германия) – 22:00 мск

«Манчестер Сити» (Англия) – «Аталанта» (Италия) – 22:00 мск

«Ювентус» (Италия) – «Локомотив» (Россия) – 22:00 мск



С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.

«Ювентус» ещё ни разу не проиграл при Сарри. «Локомотив» вряд ли это изменит Для Криштиану Роналду игра с командой Юрия Сёмина важнее «Золотого мяча».