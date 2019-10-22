Лига чемпионов: расписание матчей 3-го тура на 22 октября

Сегодня, 22 октября, состоятся первые матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Пройдут следующие встречи:
«Шахтёр» (Украина) – «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 19:55 мск
«Атлетико» (Испания) – «Байер» (Германия) – 19:55 мск
«Брюгге» (Бельгия) – «Пари Сен-Жермен» (Франция) – 22:00 мск
«Галатасарай» (Турция) – «Реал» (Испания) – 22:00 мск
«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 22:00 мск
«Олимпиакос» (Греция) – «Бавария» (Германия) – 22:00 мск
«Манчестер Сити» (Англия) – «Аталанта» (Италия) – 22:00 мск
«Ювентус» (Италия) – «Локомотив» (Россия) – 22:00 мск
С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.
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