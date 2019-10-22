«Тоттенхэм» — «Црвена Звезда»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 22 октября, состоятся первые матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В группе B «Тоттенхэм Хотспур» будет принимать «Црвену Звезду». Встреча состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с итальянцем Марко Гуидой. В роли его ассистентов выступят Филиппо Мели и Чиро Карбоне. Резервным рефери на эту встречу назначен Маурицио Мариани.
«Тоттенхэм» в стартовых турах не одержал ни одной победы. Лондонцы разделили очки с «Олимпиакосом» (2:2), а затем потерпели крупное поражение от «Баварии» (2:7). «Црвена Звезда» также уступила мюнхенцам (0:3), но затем победила «Олимпиакос» (3:1). Клуб из Белграда занимает вторую строчку в турнирной таблице, «Тоттенхэм» — третью.
- 22 октября 2019
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