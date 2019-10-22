«Атлетико» — «Байер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 22 октября в 19:55

Сегодня, 22 октября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Байером». Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соарешем Диашем. В роли его ассистентов выступят Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери – Антониу Нобре.
Соперниками «Атлетико» и «Байера» по группе D являются «Ювентус» и «Локомотив». После двух туров первые два места в таблице занимают бьянконери и «матрасники», на счету которых по 4 очка. «Железнодорожники» (3) располагаются на третьей строчке. «Байер» (0) замыкает квартет.
С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.
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