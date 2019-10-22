Фирмино ответил Рою Кину, раскритиковавшему игроков за дружелюбие перед матчем

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино прокомментировал высказывание бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Роя Кина, подвергшему критике игроков «красных дьяволов» за дружелюбное поведение по отношению к соперникам перед матчем с мерсисайдцами в 9-м туре английской Премьер-лиги (1:1).
«Я не хочу вступать с кем-либо в спор. Мне кажется нормальным, что перед матчем футболисты приветствуют друг друга и интересуются, как обстоят их дела. Вот и всё. Ничего более. Но на поле игроки уже не друзья, каждый из них защищает цвета своего клуба и работает на максимуме. Противостояние усиливается после стартового свистка», — цитирует Фирмино talkSPORT со ссылкой на ESPN Brasil.
После девяти туров «Ливерпуль», набрав 25 очков, занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (10) — 14-й.
- 22 октября 2019
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