«РБ Лейпциг» и «Зенит» поспорили о голах, забитых в ворота питерцев

Пресс-службы «РБ Лейпциг» и «Зенита» перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов устроили небольшой спор в «Твиттере». Немецкий клуб опубликовал в «Твиттере» видео голов в ворота «Зенита», которые были забиты в матче команд в плей-офф Лиги Европы в 2018 году.

На это пресс-служба «Зенита» подготовила собственный ответ, заявив, что первые два гола нельзя было засчитывать из-за офсайда. Далее уже «Лейпциг» выложил скриншоты, подтверждающие правоту немецкой стороны.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Лейпцига».

Матч 3-го тура Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Зенит» состоится завтра, 23 октября. Питерцы набрали 4 очка в двух турах, «Лейпциг» — 3 очка. «Зенит» одержал победу над «Бенфикой» и сыграл вничью с «Лионом», а «Лейпциг» одолел португальцев и уступил французам.