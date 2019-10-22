«РБ Лейпциг» и «Зенит» поспорили о голах, забитых в ворота питерцев

Пресс-службы «РБ Лейпциг» и «Зенита» перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов устроили небольшой спор в «Твиттере». Немецкий клуб опубликовал в «Твиттере» видео голов в ворота «Зенита», которые были забиты в матче команд в плей-офф Лиги Европы в 2018 году.
На это пресс-служба «Зенита» подготовила собственный ответ, заявив, что первые два гола нельзя было засчитывать из-за офсайда. Далее уже «Лейпциг» выложил скриншоты, подтверждающие правоту немецкой стороны.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Лейпцига».
Матч 3-го тура Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Зенит» состоится завтра, 23 октября. Питерцы набрали 4 очка в двух турах, «Лейпциг» — 3 очка. «Зенит» одержал победу над «Бенфикой» и сыграл вничью с «Лионом», а «Лейпциг» одолел португальцев и уступил французам.
- 22 октября 2019
-
16:28
-
16:20
-
16:19
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:50
-
15:42
-
15:30
-
15:11
-
14:49
-
14:47
-
14:41
-
14:24
-
14:17
-
14:17
-
13:52
-
13:48
-
13:39
-
13:14
-
13:09
-
12:41
-
12:22
-
12:10
-
12:00
-
11:42
-
11:31
-
11:16
-
10:59
-
10:43
-
10:39
-
10:29
-
10:15
-
10:12
-
09:38