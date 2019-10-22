Модрич назвал четырёх главных претендентов на «Золотой мяч»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мыслями о предстоящем вручении «Золотого мяча».



«Это сложно, но для меня выделяются четыре футболиста: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах. Я желаю им удачи», — приводит слова Модрича Sport.es.



34-летний хорват является действующим обладателем самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе. В этом году Модрич не попал в список номинантов и стал первым за 26 лет игроком, не попавшим в число претендентов на приз на следующий год после победы.



Лучший футболист мира по версии France Football будет объявлен 2 декабря в Париже. Одним из ведущих торжественной церемонии вручения наград будет бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба.

Опубликован полный список претендентов на «Золотой мяч»