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Модрич назвал четырёх главных претендентов на «Золотой мяч»

Модрич назвал четырёх главных претендентов на «Золотой мяч»
Футбол / Англия 0

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мыслями о предстоящем вручении «Золотого мяча».

«Это сложно, но для меня выделяются четыре футболиста: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах. Я желаю им удачи», — приводит слова Модрича Sport.es.

34-летний хорват является действующим обладателем самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе. В этом году Модрич не попал в список номинантов и стал первым за 26 лет игроком, не попавшим в число претендентов на приз на следующий год после победы.

Лучший футболист мира по версии France Football будет объявлен 2 декабря в Париже. Одним из ведущих торжественной церемонии вручения наград будет бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба.

Опубликован полный список претендентов на «Золотой мяч»
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