Точилин: Борис Ротенберг-ст. говорит полушёпотом, но его очень хорошо слышно

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о вовлечённости президента клуба Бориса Ротенберга-старшего в дела команды.
«Ротенберг вовлечён в дела «Сочи» больше чем на 100%. Новички приходили с его подачи. Футболистов из «Зенита» затащить в клуб без истории тяжело. Мы шутили кулуарно, что президент и спортивный директор у нас – одно лицо.
Общаемся лично до и после практически каждой игры. В последних двух домашних матчах он заходил в раздевалку. Ротенберг держит руку на пульсе. Может высказать мне своё видение какого-то футбольного вопроса – но скорее как болельщик. Рассказывает, что понравилось, а что нет. Он видит, кто и как отдавался игре, кто не выкладывался по полной. Для нашего президента главное, чтобы у нас была команда, чтобы все – и на поле, и вне его – были одной семьёй и жили одной целью. Если команде что-то нужно, он всегда идёт навстречу.
Борис Ротенберг конкретный и доходчивый. У него есть спокойствие. Ему голос не надо повышать: говорит полушёпотом, но при этом его очень хорошо слышно. Ощущается внутренняя сила», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 22 октября 2019
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