Точилин: нужно работать, чтобы о «Сочи» говорили не как о фарм-клубе «Зенита»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о реакции людей на отношения клуба с «Зенитом».
«Лично я не обращаю внимания на сравнения с «Зенитом-2». А для футболистов такие слова должны быть лишним стимулом. Мы не фарм-клуб «Зенита». Мы – футбольный клуб «Сочи». У нас Чёрное море, а у них Балтийское. А то, что каждый игрок где-то оставил свой след, – это нормально. Получилась такая миграция игроков, ничего страшного.
Нужно стремиться работать больше и лучше, чтобы о нас говорили как о полноценном клубе, а не как о фарм-клубе «Зенита». Шли бы на первом месте, никаких сравнений бы не было. А пока, видимо, другим особо интересны мы быть не можем. Верю, что пройдёт время и все об этом забудут», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 22 октября 2019
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