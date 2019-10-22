Точилин: нужно работать, чтобы о «Сочи» говорили не как о фарм-клубе «Зенита»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о реакции людей на отношения клуба с «Зенитом».



«Лично я не обращаю внимания на сравнения с «Зенитом-2». А для футболистов такие слова должны быть лишним стимулом. Мы не фарм-клуб «Зенита». Мы – футбольный клуб «Сочи». У нас Чёрное море, а у них Балтийское. А то, что каждый игрок где-то оставил свой след, – это нормально. Получилась такая миграция игроков, ничего страшного.



Нужно стремиться работать больше и лучше, чтобы о нас говорили как о полноценном клубе, а не как о фарм-клубе «Зенита». Шли бы на первом месте, никаких сравнений бы не было. А пока, видимо, другим особо интересны мы быть не можем. Верю, что пройдёт время и все об этом забудут», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«В «Динамо» сказали: «Тут слишком большая очередь. Занимать тебе её смысла нет» Большое интервью с Точилиным. О сравнениях «Сочи» с «Зенитом-2», Ротенберге, слухах о Бердыеве и мемах про Заболотного.